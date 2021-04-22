Бывший работник цирка и пивоварни Казбек Боллоев назначен заместителем главы КИО

Бывший работник цирка и пивоварни Казбек Боллоев назначен заместителем главы КИО
Назначен новый замглавы КИО. Фото: КИО

Бывший исполнительный директор Цирка Чинизелли Казбек Боллоев получил должность заместителя главы Комитета имущественных отношений. Об этом сообщается на сайте КИО.

С 22 апреля этого года в Комитете Казбек Боллоев будет организовывать и контролировать работу Управления по работе с задолженностью и Отдела экономической безопасности.

Известно, что до назначения на пост в Комитете Боллоев был исполнительным директором Цирка Чинизелли. На бывшем месте работы он выполнял аналогичные обязанности, отвечал за вопросы сервиса и безопасности.

Помимо прочего, в Петербурге предприниматели знают Казбека Боллоева и как сотрудника в пивоваренной компании «Балтика». Эту организацию возглавлял никто иной как Таймураз Боллоев — дядя новоиспеченного зампредседателя КИО.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет имущественных отношений продал здания бывшего лагеря в Сестрорецке и нежилое помещение в Петербурге.

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