КИО продал здания бывшего лагеря в Сестрорецке и нежилое помещение в Петербурге

КИО продал здания бывшего лагеря в Сестрорецке и нежилое помещение в Петербурге
Бюджет города пополнился благодаря продаже недвижимости. Фото: Google View

В ходе торгов ведомство заработало 120 миллионов рублей, которые пополнили городской бюджет.

Сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге состоялись торги по продаже городской недвижимости, в рамках которых удалось продать сразу два объекта. Благодаря этому бюджет пополнился н 120 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что первый реализованный лот – это объекты бывшего пионерского лагеря, которые находятся в Сестрорецке на проспекте Тарховского. Речь идет об 11 зданиях и земельном участке почти в 20 тысяч квадратных метров.

Второй лот – это помещение площадью 426 квадратных метров на улице Рузовская. Это исторический объект — «Особняк Г.П. петрова», внутри которого сохранили фрагменты отделки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шестиэтажное офисное здание на Лиговском продали за 179 млн рублей.

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