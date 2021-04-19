Шестиэтажное офисное здание на Лиговском продали за 179 млн рублей

Шестиэтажное офисное здание на Лиговском продали за 179 млн рублей
До середины 2017 года институт принадлежал Минцифры России. Фото: Google.Maps

Принадлежавший Росимуществу пакет 100% акций петербургского НИИ «ТЕСТ» продали на торгах за 179 млн рублей. Его купили со зданием на Лиговском проспекте, 56Б, где планируют разместить гостиницу.

НИИ «ТЕСТ» принадлежит шестиэтажное офисное здание площадью 4,2 тыс. кв. м вместе с территорией 1,9 тыс. кв. м. Скорее всего его обустроят как офисный центр или отель. Победителем торгов стало физлицо.

Внутри здания находятся гостиница и витражная.

До середины 2017 года институт принадлежал Минцифры России, а после Росимуществу. Выручка организации в прошлом году была 13 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы смогут проголосовать за благоустройство общественных пространств. Чем больше голосов соберёт объект, тем раньше его благоустроят. Все проекты реализуют в течении 10 лет Губернатор Александр Беглов надеется, что жители Петербурга примут активное участие в голосовании.

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