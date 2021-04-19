Петербуржцы смогут проголосовать за благоустройство общественных пространств

Петербуржцы смогут проголосовать за благоустройство общественных пространств
На голосование выносятся проекты благоустройства территорий во всех 18 районах Петербурга. Фото: скрин https://78.gorodsreda.ru/

26 апреля в Северной столице начнётся голосование по федпроекту «Формирование комфортной городской среды». До конца мая на сайте 78.gorodsreda.ru жители Петербурга выберут из 22 городских участков те, которые нужно облагородить в первую очередь.

Чем больше голосов соберёт объект, тем раньше его благоустроят. Все проекты реализуют в течении 10 лет Губернатор Александр Беглов надеется, что жители Петербурга примут активное участие в голосовании.

За последние 2 года в Петербурге появилось много интересных пространств в центре и на окраинах. Именно петербуржцы стали их инициаторами.

На голосование участвуют все проекты облагораживания участков во всех районах города на Неве. Подробнее ознакомиться можно на страничке правительства города «ВКонтакте».

В МФЦ и торговых центрах во всех районах Петербурга будут работать и рассказывать о голосовании более 300 волонтеров.

На голосование выносятся проекты во всех 18 районах города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Андрей Анохин уходит из «Единой России», бросая вызов Макарову.

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