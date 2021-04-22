Переезд из цирка в Смольный: кто такой новый замглавы КИО Казбек Боллоев

Новым заместителем председателя Комитета имущественных отношений стал Казбек Боллоев. Только в прошлом году он возглавил цирк на Фонтанке. Рассказываем, что известно о новоиспеченном чиновнике.

О новом заместителе председателя Комитета имущественных отношений стало известно в четверг, 22 апреля. Должность займет Казбек Боллоев. В ведомстве он возглавит управление по работе с задолженностью и отдел экономической безопасности.

В большой цирк на Фонтанке Казбек Боллоев пришел в мае прошлого года. Он был представлен в качестве исполнительного директора. В СМИ это назначение фигурировало как «скандальное» и «неожиданное».

Тогда бывший генеральный директор Илья Ляхов занял пост директора по стратегическому планированию. Коллективу он дал понять, что его отставка – реакция на его политики руководства «Росгосцирка». Речь идет о желании «Росгосцирка» показать новое шоу с помощью посредников. Тогда от цирка на Фонтанке требовалось только предоставить арену. При этом убытки, которые мог бы понести петербургский цирк, оценивали почти в 200 млн рублей.

Неожиданное назначение Боллоева в «Росгосцирке» в прошлом году прокомментировали, заявив о том, что он «мощный хозяйственник», который обладает «чутьем на талантливых людей». Предполагалось, что он будет отвечать в цирке за вопросы сервиса и безопасности.

Отметим, что Боллоев – племянник миллиардера Таймураза Боллоева. Знаменитый дядя возглавлял завод «Балтика», куда он, к слову пристроил и племянника. Таймураз Боллоев – совладелец и крупнейшего производителя военной одежды АО «БТК Групп».

До прихода в цирк Казбек Боллоев также работал с РЖД и «Аэрофлотом».

Ранее комитет имущественных отношений Петербурга покинул один заместителей председателя Александр Якушев. В КИО он проработал три года. В прошлом он работал в ГБУ «Управление инвестиций», был советником у бывших вице-губернаторов Марата Оганесяна и Игоря Албина, а также экс-губернатора Георгия Полтавченко.