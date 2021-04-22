В Петербурге налоговая заставила котокафе «Республика кошек» оправдываться за низкую выручку

Налоговики Северной столицы внезапно поинтересовались у сети антикафе «Республика кошек» причинами столь сильного падения выручки в 2021 году.

По данным ведомства, полученным по итогам проверки 20 апреля, руководство заведений не полностью указало прибыль за минувший февраль. Теперь компании в течении десяти дней должна объясниться перед ФНС. Претензии налоговой удивили основателя «Республики кошек» Анну Кондратьеву, о чем она рассказала «Фонтанке».

По словам владелицы сети антикафе, за январь 2021 года прибыль компании сократилась на 30% по сравнению с январем 2020-го — на 226 тысяч рублей. В феврале, однако, ситуация выправилась, и по итогам года результаты приблизились к прошлогодним, разница составила всего 27 тысяч рублей.

Однако подозрительные данные мониторинга с помощью контрольно-кассовой техники насторожили налоговиков, вследствие чего служба попросила предпринимательницу отчитаться о доходах. Причины, впрочем, с учётом сегодняшних реалий, прозаичные едва ли не для каждого бизнесмена: кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

Напомним, что «Республика кошек» — это два антикафе на Якубовича и Литейном, где посетителям предлагают не только различные напитки и блюда, но и полюбоваться пушистыми питомцами. Котов и кошек, живущих в заведениях, можно даже забрать домой. Кроме того, некоторых котиков забирают «на работу» в различные городские учреждения — театры, музеи, — где в обмен на любовь и вкусности четверолапые «сотрудники» ловят мышей и дарят «коллегам» любовь и ласку.

Живущих в «Республике кошек» животных фактически обеспечивает выручка ресторанов, поэтому в период строгих антиковидных ограничений ухаживать за ними удавалось только благодаря продажам кофе навынос.

Интерес налоговой к падению выручки в текущей ситуации кажется непонятным. По официальным данным ФНС, за пандемийный год количество юридических лиц в Петербурге сократилось на 14% — об этом рассказывал глава ведомства Александр Гнедых на своем выступлении в Мариинском дворце.