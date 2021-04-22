В Петербурге назвали самую популярную парковку

Она находится в Приморском районе и рассчитана на 45 машиномест.

В Санкт-Петербурге назвали самую популярную стоянку. Она находится в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Речь идет о парковке на 45 машиномест между улицами Туристская и Яхтенная. Ее используют местные жители, чтобы оставлять там автомобили на ночь. Также она нужна людям, которые приезжают в школы, детские сады, спортклубы и секции. Стоимость парковки в сутки стоит 200 рублей за 24 часа, а абонемент на месяц – 3,5 тысячи рублей.

Что касается перехватывающих автостоянок, то первое место по популярности занимает парковка на проспекте Просвещения у дома номер 30к1.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Большевиков сделают велодорожку.