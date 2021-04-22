На проспекте Большевиков сделают велодорожку

Среди 28 существующих на сегодня веломаршрутов, три пролегают по историческому центру. Фото: https://pixabay.com

Среди 28 существующих на сегодня веломаршрутов, три пролегают по историческому центру. Фото: https://pixabay.com

Подрядчика найдут в течение недели. Власти готовы заплатить 15 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге планируют проложить новую велодорожку. Она появится на проспекте Большевиков на участке между улицы Коллонтай и Антонова-Овсеенко, а также между Антонова-Овсеенко и Дыбенко. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Известно, что подрядчика разыскивает Городской центр управления парковками. За выполнение работ готовы заплатить 15 миллионов рублей. Заявки для участия в конкурсе принимают до 28 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что велодорожками и платными парковками вместо КРТИ займется Комитет по транспорту с 1 февраля. Перейдя под контроль комтранса, эти учреждения станут частью единой усовершенствованной системой управления транспортным комплексом Санкт-Петербурга.