Велодорожками и платными парковками вместо КРТИ займется Комитет по транспорту с 1 февраля

Как сообщает пресс-служба Смольного в четверг, 13 декабря, с 1 февраля 2021 года СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения», СПб ГБУ «Центр транспортного планирования» и СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» перейдут в ведение Комитета по транспорту.

Ранее все три государственных учреждениях были подведомственными Комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Постановление об их переходе уже заверил своей подписью губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Перейдя под контроль комтранса, эти учреждения станут частью единой усовершенствованной системой управления транспортным комплексом Санкт-Петербурга. Такое решение принято в рамках программы по увеличению роли общественного транспорта в организации транспортного обеспечения горожан и жителей пригорода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Контрольно-счетная палата приводит проверку Дирекции транспортного строительства.