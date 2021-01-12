Контрольно-счетная палата Петербурга проверит Дирекцию транспортного строительства

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга начала плановую проверку деятельности Дирекции транспортного строительства и её учредителя — комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Проверка пройдет под руководством аудитора КСП Юрия Шутова.

КСП проверит адресность, эффективность и целевой характер расходования средств, выделенных учреждению из городского бюджета в 2019-2021 годах. Проверка будет длится до 26 марта, сообщили в пресс-службе Контрольно-счётной палаты.

Дирекция транспортного строительства занимается проектированием, строительством, реконструкцией и ремонтом дорог и трамвайных путей, а также проектированием и строительством метро. В 2019 году на эти цели было выделено более 24 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывший глава петербургского КРТИ и «Метростроя» Сергей Харлашкин станет заместителем председателя правительства Ленобласти по ТЭК и транспорту. Его кандидатуру в среду, 21 октября, согласовало областное Законодательное собрание. Харлашкин будет курировать работу дорожного комитета, комитета по топливной энергетике и управления по транспорту.