Джейсон Стэйтем прокомментировал свой портрет на русском заборе

Актер узнал о том, что является пацанским идеалом для русских парней.

Актер Джейсон Стэйтем увидел свой «пацанский» портрет на русском заборе и впечатлился. Он посмеялся и поблагодарил за такой статус. Своими мыслями он поделился с «Лента.ру».

Он отметил, что действительно вырос на улицах и «мутил разные делишки на перекрестках». Актер вспоминает, как встречал странных людей и большую часть времени проводил на окраинах в южном Лондоне. Стэйтем общался с жесткими людьми с «интересными лицами». Он также согласен, что ему свойственны многие мужские черты: он любит мастерить что-то, нести ответственность и быть хорошим отцом и «надежным защитником своей леди». В то же время он старается не перебарщивать.

Напоминаем, что на заборе изображен Стэйтем рядом с цитатой «Не проси уважения. Делай так, чтобы уважали».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге легальные граффити будут создавать уличные художники со всей страны.