На Петербург надвигается циклон «Зохан»: чего ждать от погоды

В пятницу, 23 апреля, в Петербурге ожидаются облачная, с неустойчивыми прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, названного нашими немецкими коллегами «Зохан» (Zohan)», — сообщил синоптик.

Сегодня пройдут кратковременные дожди, местами возможны снежная крупа.

Столбики термометров покажут +8…+10 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +6…+11 градусов. Ветер южного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.