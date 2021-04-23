В Кировском районе задержали мужчину за развратные действия в отношении девочки

В Кировском районе сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина 1986 года рождения и сообщила о том, что неизвестный мужчина у дома на Дачном проспекте совершил развратные действия в отношении ее дочери 2008 года рождения.

Инцидент произошел 22 апреля.

В этот же день у дома 182 по проспекту Стачек опергруппой ОУР УМВД по «горячим следам» подозреваемый был задержан. Им оказался мужчина 1976 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бастыркин взял под личный контроль уголовное дело, возбужденное после группового изнасилования несовершеннолетней петербурженки.