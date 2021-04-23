В Выборге мужчина в маске напал на 17-летнюю школьницу

В Выборге мужчина в маске напал на 17-летнюю школьницу
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Выборге сотрудники полиции разыскивают мужчину, который подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина, которая работает почтальоном, и рассказала о том, что 22 апреля около 23:00 в парке возле ЦРБ в Выборга на Октябрьской улице неизвестный мужчина под угрозой ножа, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 17-летней дочери. При этом мужчина был в маске.

Возбуждено уголовное дело.

Известно, что ребенок проживает с матерью. Семья не полная, на учете в не состоит. По факту случившегося проводится проверка, подозреваемый разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бастыркин взял под личный контроль уголовное дело, возбужденное после группового изнасилования несовершеннолетней петербурженки.

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