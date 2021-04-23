Поселок Селезнёво, Звездная улица и проспект Ветеранов: ДТП с пенсионерами в Петербурге и Ленобласти

Минувшим вечером, 22 апреля, в поселке Селезнёво Выборгского района Ленинградской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла пенсионерка: водитель легковушки, сдавая назад, не заметил пешехода.

По информации правоохранительных органов, 29-летний молодой человек за рулем «Мазды» сдавал назад во дворе одного из домов по Центральной улице поселка. Автомобилист не убедился в безопасности маневра, а сзади в этот момент, к своему несчастью, оказался пешеход. В итоге легковушка наехала на 84-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного дорожного инцидента, устанавливают все обстоятельства. Водителю, между тем, грозит уголовная ответственность.

Пожилые люди на улице находятся в зоне повышенного риска, поскольку не всегда могут быстро среагировать и, к примеру, отпрыгнуть, если из-за поворота вдруг вылетел безбашенный водитель. Кроме того, из-за хрупкого здоровья многие травмы для них могут стать смертельными или требующими длительной реабилитации. При этом пенсионеры часто пренебрегают правилами дорожного движения.

Так, 18 апреля на перекрестке Пулковской и Звездной улиц в Московском районе Петербурга петербурженка в возрасте переходила дорогу по «зебре», но на красный сигнал светофора, в результате чего оказалась сбита автобусом. Пенсионерка, по словам очевидцев, осталась жива, но похоже разбила голову и сломала ногу. Женщину увезли на «скорой».

В начале месяца на проспекте Ветеранов в Кировском районе иномарка наехала на 80-летнюю местную жительницу. Инцидент оказался аналогичный тому, что произошел в Селезнёво, девушка за рулем авто заезжала во двор, но не заметила пешехода. По предварительным данным, пенсионерка осталась жива, но получила травмы. Её госпитализировали в состоянии средней тяжести, а с автомобилисткой разбираются правоохранители.