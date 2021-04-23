Во Всеволожске задержан мужчина по подозрении в смертельном избиении своей 83-летней матери

Во Всеволожске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки. По предварительной информации, пожилую женщину до смерти избил родной сын.

Как стало известно gazeta.spb.ru, из квартиры дома №17 по Приютской улице госпитализировали 83-летнюю женщину в тяжелом состоянии с многочисленными гематомами и ссадинами. Врачи не смогли ее спасти, она скончалась в среду, 21 апреля.

По словам дочери погибшей, женщину избил родной сын.

Подозреваемый задержан. Им оказался 48-летний неработающий мужчина. В отношении него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздно вечером к потерпевшему подошли трое. Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Трое неизвестных избили руками мужчину, отобрали у него 3 тыс. рублей, телефон, банковскую карточку и с места происшествия скрылись.