Двое подростков в Гатчине ограбили и избили 28-летнего мужчину

В Ленинградской области в Гатчине полиция задержала двоих молодых людей, 16 и 17 лет по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Известно, что 20 апреля правоохранителям неизвестный мужчина сообщил, что в Гатчине по улице Генерала Кныша избили мужчину и ограбили его.

Выяснилось, что совсем еще юные злоумышленники отобрали у 28-летнего мужчины деньги и мобильный телефон.

Позднее стало известно, что поздно вечером к потерпевшему подошли трое. Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Трое неизвестных избили руками мужчину, отобрали у него 3 тыс. рублей, телефон, банковскую карточку и с места происшествия скрылись.

Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Грабеж». За совершение данного преступления правоохранители задержали 16-летнего и 17-летнего молодых людей.

При этом применены меры по поимке третьего участника преступления.

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