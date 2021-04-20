На 2-ой Красноармейской четверо парней набили полные карманы товарами из аптеки и скрылись

На 2-ой Красноармейской четверо парней набили полные карманы товарами из аптеки и скрылись
Парни обокрали аптеку. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Петербурге в Адмиралтейском районе молодые люди похитили аптечные товары. Об этом сообщает «78 канал».

В Адмиралтейском районе на 2-ой Красноармейской улице компания из четверых парней обчистила аптеку.

На камере видеонаблюдения заметно, как молодые люди быстро просмотрев, что находится на полках организации выбрали себе то, что им приглянулось. Однако платить и не собирались. Очень быстро и ловко они распихали по карманам и под одежду товары и динамично покинули аптеку.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что сиделка в Красносельском районе вынесла из квартиры пенсионерки 500 тыс. рублей.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о нападении на табачную лавку в доме 129 по проспекту Энгельса. В торговое помещение зашли двое мужчин, у одного из которых в руках был строительный инструмент.

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