На 2-ой Красноармейской четверо парней набили полные карманы товарами из аптеки и скрылись

В Петербурге в Адмиралтейском районе молодые люди похитили аптечные товары. Об этом сообщает «78 канал».

В Адмиралтейском районе на 2-ой Красноармейской улице компания из четверых парней обчистила аптеку.

На камере видеонаблюдения заметно, как молодые люди быстро просмотрев, что находится на полках организации выбрали себе то, что им приглянулось. Однако платить и не собирались. Очень быстро и ловко они распихали по карманам и под одежду товары и динамично покинули аптеку.

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