Фишинг, кардинг и скотч-метод: как мошенники обманывают петербуржцев. Инфографика Gazeta.SPb

В Петербурге за год количество случаев мошенничества с использованием технологий выросло на 780%. Мошенники находят все более изощренные способы обмана горожан. Gazeta.SPb рассказывает о наиболее популярных из них.

Часто мошенники используют сайты-двойники, чтобы получать данные от банковских карт. На таких сайтах пользователь сам вводит все реквизиты, думая, что совершает покупку в Интернете. Этот способ называется кардингом.

В некоторых случаях используют специальное оборудование. Его устанавливают на банкоматы, оно копируют все данные с магнитной полосы. С помощью камеры или накладки на клавиатуру мошенники получают ПИН-код от карты. Такой способ называется «Скиминг». Пользователям советуют обращать особое внимание на банкоматы.

При фишинге мошенники рассылают пользователям письма, например, от банка, предлагая перейти по ссылке. Клиента просят ввести данные для входа в личный кабинет. Их и получают мошенники. Для того, чтобы не быть обманутым таким способом, внимательно проверяйте доменное имя, не доверяйте сообщениям, которые просят ввода личных данных. Информацию всегда можно уточнить, обратившись в банк. Блокировать нежелательные сайты поможет антивирусное программное обеспечение.

Для обмана используют и «Вишинг». В этом случае жертве отправляют СМС-сообщение, в котором утверждается, что мошенники пытаются похитить деньги с карты. Клиент перезванивает по указанному телефону и сам сообщает данные злоумышленникам.

Существует и простой «Скотч-метод». Используя его, мошенники заклеивают щель для выдачи денег на банкомате скотчем. Жертва не понимает, почему банкомат не выдает деньги, пока она выясняет, что происходит, мошенник отклеивает скотч и забирает деньги.

Отметим, что специалисты советуют менять ПИН-код карты хотя бы раз в два месяца, уничтожайте чеки, на которых указан номер карты. Проверяйте контактные данные, которые указывают мошенники – они не совпадут с официальными. Обратитесь в банк, если вам предлагают ввести пароль для отмены или подтверждения операции, которую вы не совершали. Не сообщайте данные «сотрудникам» банков или других организаций, которые сами звонят вам. Повесьте трубку и самостоятельно обратитесь в банк.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как распознать телефонное мошенничество.