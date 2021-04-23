Беглов призывает жителей Петербурга выйти на субботник

В Петербурге в эту субботу, 24 апреля, пройдет День благоустройства. Горожане будут помогать коммунальным службам привести город в порядок.

Губернатор Александр Беглов в обращении к петербуржцам отметил, что каждый год в Северной столице проводится генеральная уборка. Коммунальщики уже с начала апреля приводят в порядок улицы и дворы, мосты и набережные, фасады, сады и парки. Этой весной в городе планируется высадить почти 6 тысяч деревьев и около 50 тысяч кустарников.

С понедельника, 26 апреля, в городе начнется интернет-голосование, в котором петербуржцы смогут оценить качество весенней уборки в своих районах.

В прошлом году общегородской субботник пришлось отменить из-за пандемии. Но сейчас ситуация позволяет провести генеральную уборку города. Беглов заявил, что она пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

«Приглашаю всех жителей города 24 апреля принять участие в Дне благоустройства!» — заявил глава города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном рассказали о подготовке к весеннему общегородскому субботнику.