В пресс-службе Миронова опровергли информацию о возможной смене лидера справороссов

В пресс-службе Миронова опровергли информацию о возможной смене лидера справороссов
В то же время в пресс-службе Миронова слухи опровергли. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Информация о смене председателя партии «Справедливая Россия» не правда, сообщили в пресс-службе Сергея Миронова.

В СМИ появилось сообщение, что на съезде летом партию может возглавить сопредседатель Захар Прилепин, а Миронов планирует пойти на выборы в Госдуму в Санкт-Петербурге.

Инсайдер справороссов, подтвердил эту информацию. На съезде летом они могут решить вопрос о председателе, говорилось в сообщении.

В то же время в пресс-службе Миронова слухи опровергли.

«Это фейк», — заверил сотрудник пресс-службы

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что как петербургский Горизбирком устроил «итальянскую» забастовку после скандальных выборов. ЦИК вновь раскритиковал петербургский Горизбирком. На этот раз гнев глав Центризбиркома Эллы Памфиловой вызвали кандидаты в главы территориальных избирательных комиссий.

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