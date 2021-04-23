Как петербургский Горизбирком устроил «итальянскую» забастовку после скандальных выборов

ЦИК вновь раскритиковал петербургский Горизбирком. На этот раз гнев глав Центризбиркома Эллы Памфиловой вызвали кандидаты в главы территориальных избирательных комиссий. Среди них оказались те, чью работу признавали в 2019-м году неудовлетворительной. Происходящее в Горизбиркоме Памфилова назвала «итальянской забастовкой».

В Петербурге накануне, 22 апреля, прошло заседание городской избирательной комиссии. До этого заседание провела рабочая группа Горизбиркома. Там и были рассмотрены кандидатуры глав 30 территориальных избиркомов. Они должны будут работать на выборах в ЗакС и Госдуму в этом году, а также на выборах губернатора в 2024-м году. То, что большинство кандидатов оказались из прошлого состава, в ЦИК не оценили.

Заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев даже заявил, что в Петербурге умышленно «дразнят общественное мнение», а глава ЦИК Элла Памфилова уже сравнила происходящее с итальянской забастовкой. В ЦИК добавили, что намерены добиться «оздоровления» петербургских избиркомов.

Как писала Gazeta.SPb, муниципальные выборы в Петербурге в 2019-м году прошли со скандалом и обратили на себя особое внимание ЦИК. В октябре 2019-го года Памфилова обещала сделать «серьезные выводы» после муниципальных выборов в Петербурге. По итогам муниципальных выборов выявили множество нарушений, на город пришлось 77% исковых заявлений, связанных с муниципальными выборами в России.

«Беспрецедентное хамство, наглость и преступное пренебрежение законом», — так Памфилова охарактеризовала выборы в Петербурге. Претензии глава ЦИК высказывала и к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, обвинив его во «вмешательстве».

Активно она критиковала и предыдущего председателя Горизбиркома Виктора Миненко. ЦИК выражал ему недоверие и предлагал членам Горизбиркома досрочно сложить полномочия.

Новым главой горизбиркома стала Наталья Чечина, в прошлом она работала в администрации Курортного района, где с 1999-го года начал трудиться и нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов. Именно в администрации Курортного района в первую очередь провели кадровые перестановки после того, как Александр Беглов был назначен врио губернатора. В январе 2019-го года Чечина, которая успела сменить место работы, села в кресло главы районной администрации.