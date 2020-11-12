«Не достоин даже благодарности»: как глава избиркома Петербурга прогневал Памфилову

Главу ЦИК Эллу Памфилову удивило награждение орденом Почета председателя горизбиркома Петербурга Виктора Миненко. По ее словам, он не достоин даже благодарности. Gazeta.SPb рассказывает, чем заслужил Миненко критику Памфиловой.

О награждении Миненко стало известно в среду, 11 ноября. Орден Почета ему вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Вслед за этим последовала и реакция Памфиловой. Она заявила, что «не может в это поверить».

«ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных. Миненко Виктора Александровича в их числе, естественно, не было», — появилось заявление Памфиловой в Telegram-канале ЦИК.

При этом Памфилова добавила: ходатайствовать о награждении также имеют право и губернаторы. Обычно, они согласовывают кандидатов с ЦИК, но в этом раз Центральная избирательная комиссия никакой информации не получала.

Открыто критику в адрес Миненко глава ЦИК высказывает далеко не в первый раз. Как писала gazeta.spb.ru, в конце сентября ЦИК выразил недоверие главе избиркома Петербурга. Тогда же Памфилова предлагала членам горизбиркома досрочно сложить полномочия. Те, впрочем, спешить не собираются.

Сама Памфилова говорила, что «апофеозом» работы петербургского горизбиркома стали несостоявшиеся довыборы в Законодательное собрание Петербурга.

Предполагалось, что довыборы пройдут в июне этого года. Их отменили из-за пандемии коронавируса, однако к единому дню голосования комиссия их так и не организовала. Таким образом, не проголосовали более 70 тысяч человек. Тогда ЦИК уже признавал неудовлетворительной работу избиркома, а председателю выражал недоверие.

В октябре прошлого года Памфилова обещала сделать «серьезные выводы» после муниципальных выборов в Петербурге. По итогам муниципальных выборов в Петербурге было выявлено множество нарушений, на город пришлось 77% исковых заявлений, связанных с муниципальными выборами в России.

Отставка одного Миненко, при этом, судя по всему, Памфилову не удовлетворит. Она уже заявляла, что дискредитировала себя вся система. Миненко же она обвиняла в плохом подборе кадров и констатировала: члены комиссии злоупотребляют обязанностями.