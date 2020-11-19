Что известно о возможном главе Горизбиркома Петербурга Наталье Чечиной

ЦИК России рекомендовал Наталью Чечину в члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о потенциальном новом руководителе Горизбиркома.

В ходе заседания выбирали из двух кандидатов. Кроме Чечиной голосовали по кандидатуре Сергея Цыпляева, которого выдвинула общественная организация «Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона». Последнему голоса отдали четыре человека, а Чечинну поддержали девять.

Теперь постановление по Чечиной направят губернатору Петербурга Александру Беглову. После того, как она будет введена в состав избирательной комиссии, поднимут вопрос об избрании председателя.

Новый председатель комиссии в Петербурге будет выбран тайным голосованием. Претендовать смогут члены избиркома с правом решающего голоса.

Отметим, что Чечина с 1990-го года работала в администрации Курортного района. До 2014-го года она успела сменить несколько должностей – начальника отдела, заместителя начальника управления, а затем села в кресло заместителя главы районной администрации. К слову, с 1999-го года в администрации Курортного района на должности главы территориального управления начал работать и нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов.

В 2014-м году Чечина возглавила Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда»».

В январе прошлого года она вернулась в Курортный район уже в качестве его главы. Кстати, именно Курортный стал первым районом, которого коснулись кадровые перестановки после прихода Александра Беглова, назначенного на тот момент врио губернатора.

Как писала gazeta.spb.ru, прежний председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко ушел в отставку 12 ноября. Это произошло на следующий день после того, как губернатор Александр Беглов наградил его Орденом Почета.

Такое решение удивило главу ЦИК Эллу Памфилову, которая неоднократно высказывала критику в адрес Миненко и выражала недоверие петербургскому горизбиркому.