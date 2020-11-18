ЦИК выдвинула в члены Горизбиркома Петербурга главу Курортного района Наталью Чечину

ЦИК выдвинула в члены Горизбиркома Петербурга главу Курортного района Наталью Чечину
Глава администрации Курортного района Наталья Чечина. Фото: gov.spb.ru

Центризбирком РФ в ходе заседания, состоявшегося в среду, 18 ноября, предложила назначить на должность главы петербургского Горизбиркома действующую главу администрации Курортного района Наталью Чечину.

Напомним, что экс-председателя избиркома Северной столицы Виктора Миненко сняли с должности 12 ноября. Зампред ЦИКа Николай Булаев отметил, что работа петербургской избирательной комиссии не удовлетворяла Центризбирком на протяжении многих лет. Аналогичное заявление делала ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

После ухода Миненко Центризбирком взяла на себя ответственность изменить эту систему, предложив нового кандидата. Теперь решение за губернатором Петербурга Александром Бегловым: он должен издать постановление о назначении нового члена комиссии с правом решающего голоса с учетом предложения ЦИК России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что временным главой ведомства назначена Алла Егорова. Её кандидатуру выдвинули сами члены Горизбиркома.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
горизбирком курортный район наталья чечина новости спб центризбирком


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Конкурс «Доверие потребителя» подводит итоги
Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом
В Лодейном Поле произошло смертельное ДТП
В Петербурге поддержали запрет на продажу веселящего газа детям, теперь ...
Очередное судебное заседание по делу историка Соколова перенесли на 25 ноября
Проектирование метро «Кудрово» не отменили, но над станцией нависли и ...
Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили поправки к бюджету предложенные Бегловым ...
Два человека погибли в жестком ДТП на Мурманском шоссе