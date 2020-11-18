ЦИК выдвинула в члены Горизбиркома Петербурга главу Курортного района Наталью Чечину

Центризбирком РФ в ходе заседания, состоявшегося в среду, 18 ноября, предложила назначить на должность главы петербургского Горизбиркома действующую главу администрации Курортного района Наталью Чечину.

Напомним, что экс-председателя избиркома Северной столицы Виктора Миненко сняли с должности 12 ноября. Зампред ЦИКа Николай Булаев отметил, что работа петербургской избирательной комиссии не удовлетворяла Центризбирком на протяжении многих лет. Аналогичное заявление делала ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

После ухода Миненко Центризбирком взяла на себя ответственность изменить эту систему, предложив нового кандидата. Теперь решение за губернатором Петербурга Александром Бегловым: он должен издать постановление о назначении нового члена комиссии с правом решающего голоса с учетом предложения ЦИК России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что временным главой ведомства назначена Алла Егорова. Её кандидатуру выдвинули сами члены Горизбиркома.