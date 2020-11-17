Временным главой петербургского Горизбиркома назначена Алла Егорова

Временно исполняющей обязанности главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии стала заместитель председателя избиркома Алла Егорова.

Соответствующее решение члены избирательной комиссии приняли по итогам заседания, состоявшегося во вторник, 17 ноября. Напомним, что необходимость выборов нового главы Горизбиркома стала актуальной после преждевременного увольнения Виктора Миненко.

Предполагается, что в среду, 18 ноября, свою кандидатуру на эту должность предложит Центризбирком. Кроме того, выдвинет своего кандидата, главу Курортного района Наталью Чечину, Александра Беглов. Также будет обсуждаться предложение общественной организации «Наблюдатели Петербурга» о назначении на пост главы Горизбиркома Сергея Цыпляева, являвшегося членом комиссии с правом решающего голоса в 2007-2008 годах.