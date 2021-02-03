«Враг парламентаризма»: чем спикер ЗакСа Вячеслав Макаров навлек на себя гнев единоросса

Председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова назвали «врагом парламентаризма». Так депутат «Единой России» Андрей Анохин отреагировал на то, что парламент в очередной раз отказался рассматривать его инициативы.

В среду, 3 февраля, Андрей Анохин предлагал внести в повестку пленарного заедания законопроекты о кредитной амнистии и ограничении миграции. В этом коллеги ему отказали.

Депутат ответил на решение критикой в адрес спикера Вячеслава Макарова.

«Вячеслав Серафимович, я считаю, что вы — враг парламентаризма. Я ошибся, что отдал за вас голос, это была моя ошибка», — заявил Анохин и добавил, что Макаров, по его мнению, уничтожает Законодательное Собрание Петербурга.

В дело вмешался глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, который заявил, что часть предложений Анохина не рассматривались предварительно на профильных комиссиях ЗакСа, а другая часть не прошла совет законодателей.

Отметим, что претензии к спикеру петербургского Законодательного Собрания еще недавно были и у главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой. Она критиковала председателя за якобы вмешательство в муниципальные выборы.

«Беспрецедентное хамство, наглость и преступное пренебрежение законом», — так Памфилова характеризовала выборы в Петербурге.

В конце прошлого года имя Макарова могло оказаться в центре скандала после того, как появились слухи о том, что в квартире его дочери прошли обыски. Тогда Макаров выступил с комментарием и заявил, что этими слухами напугали его внучку. В школе девочке рассказали, что «ее родителей уже арестовали и увезли». По словам Макарова, школьница бросилась домой, но там все было в порядке.

Конец прошлого года также ознаменовался неразберихой в петербургском ЗакСе с аккредитациями журналистов. Парламент, сославшись на пандемию, отменил действие аккредитаций. В результате Союз журналистов обратился к Вячеславу Макарову с призывом отменить нововведения, однако из ЗакСа пришел ответ о том, что законодательство парламент не нарушал.