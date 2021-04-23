В Петербурге водитель-нарушитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

В Центральном районе Петербурга мужчина предпринял попытку дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 19 апреля у дома 2 по Невскому проспекту. Сотрудники ГИБДД остановили Kia Rio. За рулем оказался уроженец одного из среднеазиатских государств, которому установлен запрет на въезд на территорию РФ с января 2021 года. Для того, чтобы избежать ответственности он предпринял попытку дачи взятки в размере 10 тысяч рублей.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК России(мелкое взяточничество), возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дело о получении взятки возбудили в отношении 61-летнего начальника отдела надзора за специальными видами работ и 56-летней начальницы сектора санитарно-эпидемиологического надзора службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.