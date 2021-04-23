Один человек погиб в результате стрельбы в штате Калифорния

В американском городе Сан-Диего в штате Калифорния произошла стрельба.
В результате происшествия погиб как минимум один человек, трое ранены, сообщает телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в квартале Газовых фонарей.
Сотрудники полиции проводят расследование в нескольких кварталах города. Подозреваемый в причастности к стрельбе задержан. Пострадавших увезли в больницу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возле торгового центра на улице Ефимова в Адмиралтейском районе Северной столицы произошла массовая драка. В полицейском участке в результате оказались десять мигрантов, младшему из которых 16 лет, а старшему — 32.