Захарова прокомментировала ситуацию с «Северным потоком — 2»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила ситуацию с «Северным потоком — 2» в Германии. По ее мнению, страны ЕС не в состоянии отстаивать свои права.

«А если завтра президент США — (Джо) Байден, (Барак) Обама, (Дональд) Трамп или еще кто угодно — повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает и перестанет дышать? Или все-таки поймет, что, если она не будет дышать, она не будет и существовать?» — цитирует ее RT.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.