Сезон весенней охоты открывается в Ленобласти с 24 апреля

Сезон весенней охоты открывается в Ленобласти с 24 апреля
Сезон охоты открывается с 24 апреля. Фото: pixabay

Для охотников Ленинградской области с субботы, 24 апреля, открывается весенний сезон. С этой даты разрешается охота на птиц.

Как сообщили в пресс-службе областного комитета по животному миру, с 24 апреля охотникам 47 региона разрешено охотиться на на самцов тетеревов, глухарей, гусей, селезней уток, вальдшнепа.

При этом продолжает действовать запрет на ловлю самок копытных животных и медведиц с детёнышами. Также запрещено добывать кабанов загонов, применять тепловизоры и приборы ночного видения для охоты на лисиц, барсуков, енотовидных собак и бобров.

Эти правила действуют на территории Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского, Приозерского и Тихвинского районов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что навигация в Ленобласти открывается в субботу.

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