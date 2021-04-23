Навигация в Ленобласти открывается в субботу

В Ленинградской области в предстоящую субботу открывается сезон навигации. Об этом стало известно сегодня, 23 апреля.

Сезон навигации в 47 регионе стартует в субботу, 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Добавим, что сезон навигации и разведения мостов в Петербурге стартовал уже в ночь 10 апреля. В этом сезоне Володарский, Дворцовый, Тучков и Благовещенский мосты будут разводить дважды за ночь, все остальные мосты будут разводиться всего один раз.

А Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты, которые расположены на Большой Невке, будут разводиться только по предварительной заявке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что навигация по рекам и каналам открылась в Петербурге. Петербуржцы и гости города вновь могут прокатиться на катерах и речных трамвайчиках.