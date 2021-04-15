Навигация по рекам и каналам открылась в Петербурге

В Северной столице в четверг, 15 апреля, открылась навигация по рекам и каналам. Петербуржцы и гости города вновь могут прокатиться на катерах и речных трамвайчиках.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города, сезон навигации по петербургским рекам и каналам продолжится до середины ноября. Точный срок окончания станет известен уже осенью, он будет зависеть от погодных условий.

Петербуржцев предупредили, что в отдельные дни участки и рек и каналов будут закрыты. К примеру, прогулки по воде придется отменить в День победы, День города, во время праздника выпускников Алые паруса, в день ВМФ. Кроме того, в этом сезоне закроют реки Смоленка и Карповка для проведения дноочистительных работ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поручил подготовить пляжи Петербурга к летнему сезону.