Беглов поручил подготовить пляжи Петербурга к летнему сезону

В Северной столице начинается подготовка к навигации и летнему сезону. Губернатор Александр Беглов поручил подготовить пляжи и установить знаки, запрещающие купание в неустановленных местах.

Градоначальник на выездном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петербурга напомнил, что в городе действуют правила охраны жизни людей на водных объектах. В этом году решили регулярно патрулировать акваторию города и наблюдать за поведением горожан на спусках набережных и мостах.

Беглов поручил районным администрациям и городскому главку МЧС подготовить пляжи и оборудовать спасательные станции. В этом году контроль будет обеспечен на 26 пляжах и рекреационных зонах.

Также глава города напомнил, что нужно установить знаки, предупреждающие об опасности купания в неустановленных местах. По его словам, ответственность за это лежит на районных администрациях.

Кроме того, будет проведена профилактическая работа с владельцами маломерных судов и яхт-клубов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге проходят учения по подготовке к пожароопасному сезону.