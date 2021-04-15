В Петербурге проходят учения по подготовке к пожароопасному сезону

Сегодня днём петербуржцы обратили внимание на кружение вертолётов над лесом в Курортном районе Петербурга. О происходящем рассказали в городском управлении МЧС.

В ГУ МЧС по Петербургу, сегодня в городских лесах проходят масштабные командно-штабные учения, связанные с подготовкой к пожароопасному сезону, сообщает «Фонтанка». Одной из точек их проведения стал участок возле Сестрорецкого разлива.

В ходе тренировки пожарные отработают порядок взаимодействия при ликвидации последствий ЧС, вызванных природными пожарами, а также проведение поисково-спасательных работ и оказание первой помощи людям, заблудившимся в лесу и пострадавшим из-за падения деревьев.