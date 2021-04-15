В Петербурге проходят учения по подготовке к пожароопасному сезону

Сегодня днём петербуржцы обратили внимание на кружение вертолётов над лесом в Курортном районе Петербурга. О происходящем рассказали в городском управлении МЧС.
В ГУ МЧС по Петербургу, сегодня в городских лесах проходят масштабные командно-штабные учения, связанные с подготовкой к пожароопасному сезону, сообщает «Фонтанка». Одной из точек их проведения стал участок возле Сестрорецкого разлива.
В ходе тренировки пожарные отработают порядок взаимодействия при ликвидации последствий ЧС, вызванных природными пожарами, а также проведение поисково-спасательных работ и оказание первой помощи людям, заблудившимся в лесу и пострадавшим из-за падения деревьев.
В учениях задействованы дроны, оснащенные водосливными устройствами пожарно-спасательные вертолёты, автомобили повышенной проходимости, передвижной мобильный комплекс оповещения населения и другая спецтехника.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Серафимовском кладбище прощаются с погибшим на «Невской мануфактуре» пожарным.