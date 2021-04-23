С Балтзавода взыскали 40 млн рублей за просрочку при установке камер

Атомфлот рассчитывал получить от завода 195 млн рублей - по принципу 1 миллион за день просрочки, но суд отказал. Фото: «Балтийский завод-Судостроение»

Атомфлот рассчитывал получить от завода 195 млн рублей - по принципу 1 миллион за день просрочки, но суд отказал. Фото: «Балтийский завод-Судостроение»

Атомфлот отсудил у Балтийского флота 40 млн рублей за просрочку при установке WEB-камер для отслеживания процесса строительства ледоколов.

Соответствующее судебное решение о победе ФГУП «Атомфлот» над ПАО «Балтийский завод» опубликовал Арбитражный суд Москвы. С петербургского предприятия взыскали 40 млн рублей за 195-дневную просрочку при установке камер видеонаблюдения.

Камеры были нужны для того, чтобы служба безопасности Атомфлота могла следить за процессом строительства ледоколов «Арктика» и «Сибирь».

Атомфлот рассчитывал получить от завода 195 млн рублей — по принципу 1 миллион за день просрочки, но суд отказал.

Ранее Атомфлот безуспешно пытался взыскать с завода 733 млн рублей за просрочку в предоставлении копий документов по контрактам строительства двух первых ледоколов «Арктика» и «Сибирь». Однако судья посчитал, что условия контрактов на строительство ледоколов несправедливы, и отказал в удовлетворении иска.

На сегодняшний день Атомфлот подал в суд уже шесть исков против Балтийского завода. Общая сумма претензий превышает 1,7 млрд рублей. Во всех исках претензии связаны с просрочками по формальными пунктам контрактов о строительстве указанных ледоколов.

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