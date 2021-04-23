С Балтзавода взыскали 40 млн рублей за просрочку при установке камер

Фото: «Балтийский завод-Судостроение»
Атомфлот рассчитывал получить от завода 195 млн рублей - по принципу 1 миллион за день просрочки, но суд отказал. Фото: «Балтийский завод-Судостроение»

Атомфлот отсудил у Балтийского флота 40 млн рублей за просрочку при установке WEB-камер для отслеживания процесса строительства ледоколов.

Соответствующее судебное решение о победе ФГУП «Атомфлот» над ПАО «Балтийский завод» опубликовал Арбитражный суд Москвы. С петербургского предприятия взыскали 40 млн рублей за 195-дневную просрочку при установке камер видеонаблюдения.

Камеры были нужны для того, чтобы служба безопасности Атомфлота могла следить за процессом строительства ледоколов «Арктика» и «Сибирь».

Атомфлот рассчитывал получить от завода 195 млн рублей — по принципу 1 миллион за день просрочки, но суд отказал.

Ранее Атомфлот безуспешно пытался взыскать с завода 733 млн рублей за просрочку в предоставлении копий документов по контрактам строительства двух первых ледоколов «Арктика» и «Сибирь». Однако судья посчитал, что условия контрактов на строительство ледоколов несправедливы, и отказал в удовлетворении иска.

На сегодняшний день Атомфлот подал в суд уже шесть исков против Балтийского завода. Общая сумма претензий превышает 1,7 млрд рублей. Во всех исках претензии связаны с просрочками по формальными пунктам контрактов о строительстве указанных ледоколов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переезд завода «АБЗ-1» в Ольгино грозит экологической катастрофой: депутаты требуют обследовать территорию.

атомфлот балтийский завод взыскание новости СПб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Победители футбольного турнира среди детдомов поедут на финал в Сочи
Обширный циклон принесет в Петербург пасмурную погоду на выходных
Ночью в петербургском метро тушили «пожар» и «спасали» людей
С Балтзавода взыскали 40 млн рублей за просрочку при установке камер
На «Газпром Арене» 24 апреля снова заработает пункт вакцинации от COVID
Попытка номер пять. Активистка рассказала, что сделать, чтобы озеленение ...
Пансион воспитанниц СК открылся в Петербурге
Литва и Латвия высылают дипломатов России в знак солидарности с Чехией