В Петербурге оштрафовали и арестовали 136 участников несогласованной акции 21 апреля

Петербургские суды продолжают рассматривать дела и выносить приговоры по итогам незаконной акции сторонников Алексея Навального, которая прошла 21 апреля. На данный момент меры наказания избрали 136 людям.

Штрафы назначили 81 участнику несогласованной акции. Большинству из них назначили минимальные штрафы в размере 10 тыс. рублей, их выплатят 68 протестующих. Остальным предстоит выплатить по 12, 13 или 15 тыс. рублей.

Что касается арестов, то в спецприемники на этот раз попали 56 человек. Чаще всего суды ограничивались минимальным сроком ареста — от 3 до 5 суток. Однако некоторым протестующим предстоит провести под стражей по 10 или 15 суток.

Отметим, что все задержанные попадают под часть 1 статьи 20.2.2 КоАП об организации несогласованного массового мероприятия. Максимальный штраф по этой статье составляет до 20 тыс. рублей, а арест — до 15 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургских судах рассмотрели более 130 материалов после несанкционированной акции.