В петербургских судах рассмотрели более 130 материалов после несанкционированной акции

Большинство задержанных участников мероприятия получили либо штрафы, либо арест до 15 суток.
В Санкт-Петербургских судах сегодня, 22 апреля, рассмотрели 132 материала дела, возбужденных после несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который состоялся днем ранее, 21 апреля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Перед Кировским районным судом предстали восемь человек, которые приняли участие в незаконной акции. Им в качестве наказания назначили штрафы в 10 тысяч рублей.
Во Фрунзенском районном суде рассмотрели девять материалов. Пяти нарушителям также назначили штрафы, еще четырем – аресты на 3,5 и 10 суток.
Смольнинский районный суд рассмотрел четыре материала и всем нарушителям назначил аресты.
В Приморский районный суд поступило больше всего дел – 62. Из них 15 вернули составителям, 15 человек оштрафовали на 10 тысяч рублей. Также одно дело прекратили.
Колпинский районный суд был единственным, в котором задержанного привлекли к 70 часам обязательных работ.
Также материалы рассматривались в Василеостровском районном суде – 17 горожан выплатят штрафы в размере 10 тысяч рублей, одно дело рассмотрят позже.
Невский районный суд тем временем зарегистрировал 31 материал, всех задержанных отправили под арест на сроки от 4 до 15 суток.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что как прошла незаконная акция сторонников Навального в Петербурге.