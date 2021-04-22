В петербургских судах рассмотрели более 130 материалов после несанкционированной акции

В судах рассмотрели материалы после задержаний на незаконной акции. Фото: pixabay

В судах рассмотрели материалы после задержаний на незаконной акции. Фото: pixabay

Большинство задержанных участников мероприятия получили либо штрафы, либо арест до 15 суток.

В Санкт-Петербургских судах сегодня, 22 апреля, рассмотрели 132 материала дела, возбужденных после несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который состоялся днем ранее, 21 апреля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Перед Кировским районным судом предстали восемь человек, которые приняли участие в незаконной акции. Им в качестве наказания назначили штрафы в 10 тысяч рублей.

Во Фрунзенском районном суде рассмотрели девять материалов. Пяти нарушителям также назначили штрафы, еще четырем – аресты на 3,5 и 10 суток.

Смольнинский районный суд рассмотрел четыре материала и всем нарушителям назначил аресты.

В Приморский районный суд поступило больше всего дел – 62. Из них 15 вернули составителям, 15 человек оштрафовали на 10 тысяч рублей. Также одно дело прекратили.

Колпинский районный суд был единственным, в котором задержанного привлекли к 70 часам обязательных работ.

Также материалы рассматривались в Василеостровском районном суде – 17 горожан выплатят штрафы в размере 10 тысяч рублей, одно дело рассмотрят позже.

Невский районный суд тем временем зарегистрировал 31 материал, всех задержанных отправили под арест на сроки от 4 до 15 суток.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что как прошла незаконная акция сторонников Навального в Петербурге.