От Дворцовой до ТЮЗа: как прошла незаконная акция сторонников Навального в Петербурге

От Дворцовой до ТЮЗа: как прошла незаконная акция сторонников Навального в Петербурге
Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По оценке регионального управления МВД, участие в ней приняли 4,5 тысячи человек. Без задержаний не обошлось.

Петербург в ожидании несогласованной акции. Фото: Gazeta.SPb

Участники незаконной акции начали собираться в центре Петербурга вечером в среду, 21 апреля. Уже тогда их поджидали правоохранители. Еще до начала несанкционированной акции вдоль Невского проспекта установили ограждения и выставили машины уборочной техники. Дворцовую площадь оцепили, ее окружили силовики со щитами. Пройти могли только посетители Эрмитажа, предъявив билет.

Петербург в ожидании несогласованной акции. Фото: Gazeta.SPb

Толпа начала собираться в Александровском саду, а затем переместилась на Сенатскую площадь. Оттуда протестующие направились к Мариинскому дворцу. К этому времени в центре Петербурга на выход закрыли станции метро «Адмиралтейскую» и «Гостиный двор».

Петербург в ожидании несогласованной акции. Фото: Gazeta.SPb
Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

У Законодательного Собрания сторонников Алексея Навального встретил ОМОН, и они решили выдвинуться к Сенной площади. Шли по набережной канала Грибоедова и через переулок Гривцова.

Протестующие у ЗакСа. Фото: Gazeta.SPb.

Уже на Сенной площади начались массовые задержания участников. В автозаки уводили всех, кто оставался на площади. Часть попыталась скрыться в вестибюле ближайшей станции метро, но правоохранители начали выводить людей из подземки. В толпе были слышны взрывы петард.

Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb
Сторонники Алексея Навального устроили несанкционированную акцию. Фото: Gazeta.SPb

Участники незаконной акции попытались выйти на Невский проспект, но правоохранители их уже там ждали. После люди рассредоточились: кто-то был задержан у «Гостиного двора», часть оказалась на площади Островского, силовики встречали сторонников Навального и на улице Рубинштейна.

В Петербурге проходит незаконная акция протеста. Фото: Gazeta.SPb

В результате горожане оказались у ТЮЗа, включив сотни фонариков.

Несогласованная акция у ТЮЗа. Фото: Gazeta.SPb

Отметим, что передвигаться по центру Петербурга 21 апреля было непросто и пешеходам, и водителям – протестующие блокировали проезжую часть по ходу движения.

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