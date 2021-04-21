Участники несогласованной акции собрались на Сенатской площади

В Петербурге проходит несогласованная акция сторонников оппозиционера и блогера Алексея Навального, который в настоящее время находится в колонии, по решению суда. Улицы в центре Северной столицы оцеплены правоохранителями.

Несогласованная акция началась в центре Петербурга в среду, 21 апреля, вечером. Наткнувшись на ограждения и силовиков со щитами у Дворцовой площади, несколько десятков человек направились в сторону Александровского сада, а оттуда – к Медному всаднику, на Сенатскую площадь.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что вдоль Невского проспекта выставлены ограждения, правоохранители и уборочная техника. Пройти на Дворцовую площадь смогли только посетители Эрмитажа по билетам.