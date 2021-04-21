В Эрмитаж попали все, кто собирался, несмотря на ограждения на Дворцовой

В Эрмитаж попали все, кто собирался, несмотря на ограждения на Дворцовой
У кого были билеты на последний сеанс попросили входить с Дворцовой набережной. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Эрмитаж не получал жалоб от посетителей, связанных с проходом в музей в условиях усиления мер безопасности на Дворцовой площади, сообщает «Фонтанка».

Сегодня заблаговременные переговоры музея с полицией позволили избежать ситуаций, когда силовики не знали, что делать с обладателями билетов: они были проинструктированы.

Посетители могли зайти с основного входа. У кого были билеты на последний сеанс попросили входить с Дворцовой набережной.

Эрмитаж работает в штатном режиме. В эту среду как и во все среды музей работает до 20:00.

Вечером Дворцовую площадь закрыли, петербуржцев не пропускали силовики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная женщина заявила о «бомбе» в Эрмитаже

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