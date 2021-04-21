В Эрмитаж попали все, кто собирался, несмотря на ограждения на Дворцовой

Эрмитаж не получал жалоб от посетителей, связанных с проходом в музей в условиях усиления мер безопасности на Дворцовой площади, сообщает «Фонтанка».

Сегодня заблаговременные переговоры музея с полицией позволили избежать ситуаций, когда силовики не знали, что делать с обладателями билетов: они были проинструктированы.