Собравшиеся у ЗакСа сторонники Навального перекрыли Вознесенский проспект, идут задержания и разгон

Собравшиеся у ЗакСа сторонники Навального перекрыли Вознесенский проспект, идут задержания и разгон
Протестующие у ЗакСа. Фото: Gazeta.SPb.

Участники несогласованной акции в среду, 21 апреля, двинулись от Сенатской площади к Мариинскому дворцу. Напомним, что в ходе несогласованной акции, которая проходила зимой, протестующие уже выходили к ЗакСу. На этот раз у городского парламента их встретили силовики. Начался разгон толпы.

Протестующие у ЗакСа. Фото: Gazeta.SPb.

Часть протестующих перекрыла Вознесенский проспект.

Протестующие у ЗакСа. Фото: Gazeta.SPb.

В результате сторонников Навального разделились на две группы. Одни остались на Вознесенском проспекте, другие двинулись на набережную Мойки.

Протестующие у ЗакСа. Фото: Gazeta.SPb.

Кроме того, есть данные о том, что в ходе несогласованной акции были задержаны несколько человек.

Протестующие у ЗакСа. Фото: Gazeta.SPb.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в центре Петербурга на выход закрыты станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект».

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