На пляже Петербурга нашли истощенного тюлененка

За время скитаний тюлененок потерял внушительное количество массы. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

За время скитаний тюлененок потерял внушительное количество массы. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Жители Курортного района Петербурга спасти истощенного тюлененка. Малыша доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.

Малыша нерпы горожане заметили во время прогулки с собакой на пляже возле поселка Солнечное. Прохожие сразу позвонили на горячую линию фонда, но тюлененок в этот момент попытался скрыться в воде, испугавшись собак.

Как сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», прибывшие специалисты дождались возвращения малыша на берег. Тюлененок оказался сильно истощен – он весит 13 килограммов, хотя должен около 40.

Теперь ему предстоит пройти восстановление, чтобы вернуться в природу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сосновом Бору спасли тюлененка силами местных жителей.