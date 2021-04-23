На пляже Петербурга нашли истощенного тюлененка

Жители Курортного района Петербурга спасти истощенного тюлененка. Малыша доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.
Малыша нерпы горожане заметили во время прогулки с собакой на пляже возле поселка Солнечное. Прохожие сразу позвонили на горячую линию фонда, но тюлененок в этот момент попытался скрыться в воде, испугавшись собак.
Как сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», прибывшие специалисты дождались возвращения малыша на берег. Тюлененок оказался сильно истощен – он весит 13 килограммов, хотя должен около 40.
Теперь ему предстоит пройти восстановление, чтобы вернуться в природу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сосновом Бору спасли тюлененка силами местных жителей.