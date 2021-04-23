Автобус смял УАЗ на перекрестке Ленинского и Народного Ополчения

Сегодня на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения произошло ДТП с участием автобуса и УАЗа. К месту аварии приезжала скорая помощь.

Дорожный инцидент случился сегодня, 23 апреля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В результате столкновения автобус полностью смял корпус авто со стороны водителя. У пассажирского транспорта разбито лобовое стекло.

На место происшествия приезжали полицейские и медики. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 9 часов утра на Политехнической улице столкнулись Mini Cooper и мотоцикл.