Автобус смял УАЗ на перекрестке Ленинского и Народного Ополчения

Автобус смял УАЗ на перекрестке Ленинского и Народного Ополчения
Машина оказалась сильно помята. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

Сегодня на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения произошло ДТП с участием автобуса и УАЗа. К месту аварии приезжала скорая помощь.

Дорожный инцидент случился сегодня, 23 апреля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В результате столкновения автобус полностью смял корпус авто со стороны водителя. У пассажирского транспорта разбито лобовое стекло.

На место происшествия приезжали полицейские и медики. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 9 часов утра на Политехнической улице столкнулись Mini Cooper и мотоцикл.

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