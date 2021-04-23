В Петербурге столкнулись мотоцикл и миникупер

ДТП с мотоциклистом и миникупером произошло сегодня утром у станции метро «Площадь Мужества». Камера засняла случившееся.

Около 9 часов утра на Политехнической улице 20 столкнулись Mini Cooper и мотоцикл. Авария произошла у зебры и метро.

На камере видно, как пешеход через заднюю дверь трамвая, переходит дорогу. В этот момент справа от машины выезжает мотоцикл. Чтобы не сбить пешехода, мотоциклист кладет свою «Хонду» на бок, видимо попутно задев «Мини». Пешеход успевает проскочить.

ДТП обошлось без пострадавших. Красный «Купер» поцарапан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Малоохтинской сгорела «Газель». Сообщение о пожаре на Малоохотинской набережной поступило почти в 7 утра, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. В 7 к зданию прибыли 2 пожарные машины и 9 пожарных. У «Газели» выгорел отсек двигателя и салон.