Авария из трех машин: в пятницу вечером автолюбители останутся у Поцелуева моста

В центре Петербурга вечером случилось дорожно-транспортное происшествие при участии сразу трех машин. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В одном из самых романтичных мест Северной столицы в пятницу вечером произошло ДТП, в котором пострадало сразу три автомобиля.

На видео кадрах очевидца заметно, что все участники происшествия вышли из машин и продолжают осматривать свои автомобили. При этом на месте случившегося не заметны кареты скорой медицинской помощи, сведений о пострадавших также нет.

Также сообщается, что на месте ДТП присутствует автомобиль Госавтоинспекции. Из-за авария автолюбителям приходится несколько сбавлять скорость, однако особой пробки не наблюдается.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения произошло ДТП с участием автобуса и УАЗа. К месту аварии приезжала скорая помощь.