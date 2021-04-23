Северную столицу ко Дню Победы украсит аллея городов-героев

Город на Неве в 76-ю годовщину Великой Победы украсит аллея городов-героев. Об этом сообщает «Neva.Today».

Председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол рассказал, что в Петербурге к 9 Мая сделают аллею городов-героев, которая будет состоять из 13 элементов. Известно, что она появится на Стрелке Васильевского острова.

Всего же ко Дню Победы Петербург украсит более шести тысяч элементов оформления. Рябовол пояснил, что на Стрелке Васильевского острова создадут аллею городов-героев. Она будет состоять из 13 композиций. Каждая из них будет дополнена историческими сведениями о каждом городе.

Помимо этого, к 9 Мая покроют краской переправы, а также набережные Петербурга. Известно, что туристов и местных жителей Северной столицы встретит около тысячи плакатов с поздравлениями.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, сколько ветеранов ВОВ и блокадников осталось в Петербурге.