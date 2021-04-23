Ленобласть приобретет 10 тысяч наборов биоразлагаемой посуды

Ленобласть приобретет 10 тысяч наборов биоразлагаемой посуды
Посуда будет сделана из тростника. Фото: https://pixabay.com/

Власти Ленинградской области хотят приобрести для туристических фестивалей около 10 тысяч наборов посуды, в составе которых только природные материалы. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Известно, что электронный аукцион на поставку посуды ожидается 7 мая. Согласно данным, первоначальная цена контракта составляет 450 тыс. рублей. Деньги планируют выделить из областного бюджета.

По сведениям «Мойки 78» поставщик должен будет обеспечить 10 тыс. наборов посуды. В каждом таком наборе турист найдет тарелки, стаканы, ножи и вилки. Отмечается, что посуда обязана быть сделана из сахарного тростника или же кукурузного крахмала.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что для охотников Ленинградской области с субботы, 24 апреля, открывается весенний сезон. С этой даты разрешается охота на птиц.

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