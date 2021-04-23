24 апреля Ленобласть отправляется на Всероссийский субботник

24 апреля Ленобласть отправляется на Всероссийский субботник
Субботник пройдет 24 апреля. Фото: сайт Администрации Ленобласти

Во всех районах Ленинградской области сегодня, 24 апреля, состоится Всероссийский субботник. Об этом сообщается на сайте Правительства Ленинградской области.

Очистить территорию парков и скверов, водоемов и прудов, площадей и дворов смогут все жители Ленобласти.

К тому же, приводя свой родной уголок в порядок, жители смогут познакомиться с перспективами благоустройства общественных пространств, проголосовав на специальном сайте.

Сообщается, что Правительство области всецело «за» желание жителей убраться как следует, поэтому в социальных сетях начал работать хэштег #субботник47.

Так люди смогут заснятыми фотографиями или видео кадрами субботника поделиться «ВКонтакте» и Инстаграм. По результатам определят самых активных и ответственных участников.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленинградской области хотят приобрести для туристических фестивалей около 10 тысяч наборов посуды, в составе которых только природные материалы.

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24 апреля Ленобласть отправляется на Всероссийский субботник
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