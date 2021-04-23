Адвокат осужденного Михаила Ефремова рассказал о самочувствии актера

Михаил Ефремов хорошо себя чувствует. Фото: кадр из трейлера к сериалу "Полет"

Михаил Ефремов хорошо себя чувствует. Фото: кадр из трейлера к сериалу "Полет"

Актер Михаил Ефремов, которого осудили в связи со смертельным дорожно-транспортным происшествием в центре Москвы, пребывает в достаточно хорошем физическом и моральном состоянии. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, адвокат актера Пётр Хархорин рассказал, что вот уже восемь раз навещал Ефремова.

Согласно мнению защитника, Ефремов, учитывая нынешнюю ситуацию, на данный момент, на удивление бодр и весел. Так же юрист припомнил, как часто говорят, что актеру плохо со здоровьем. Хархорин сказал, что это ложь. При этом подчеркнул, что прежние заболевания не испарились, однако новых не добавилось и уже хорошо.

Адвокат поведал, что Ефремов трудится в швейном цеху, хотя у него была возможность работать в библиотеке, но актер не пожелал оставаться один.

Напомним, что авария с участием Ефремова случилась 8 июня 2020 года. Артист находился за рулем своего автомобиля в пьяном состоянии, когда произошел смертельный инцидент. Он выехал на встречную полосу и врезался с машиной Сергея Захарова, который скончался в результате столкновения. Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы, а затем смягчил наказание до 7,5 лет.